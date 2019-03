Protezione civile e prevenzione incendi: via libera alla convenzione tra Comune e volontari

CAPALBIO – «Protezione Civile e Prevenzione Incendi: il Consiglio Comunale dà il via libera alle Convenzioni tra Comune e La Racchetta Onlus» a farlo sapere una nota dell’amministrazione comunale.

«Nella mattinata di ieri – prosegue l’amministrazione in una nota – il consiglio comunale all’unanimità ha approvato il rinnovo delle convenzioni con l’Associazione di Volontariato Ambientale e Protezione Civile La Racchetta Onlus per le attività connesse agli interventi di protezione civile sul territorio comunale e per la prevenzione e la prevenzione in materia di incendi boschivi per il periodo 2019/2024. In questo modo viene resa strutturale la collaborazione già testata più volte sul territorio, con ottimi risultati nella gestione delle emergenze. L’associazione La Racchetta è iscritta nell’Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Toscana, costituendosi così come soggetto ufficialmente riconosciuto nell’ambito delle relative attività ed è componente integrante del Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile ed il suo referente è il relativo responsabile della zona sud della Provincia è per conoscenza diretta ed approfondita del territorio e praticità e rapidità di intervento, costituisce la migliore soluzione per garantire le diverse attività, secondo anche quelle che sono le previsioni del piano comunale protezione civile».

«Con l’approvazione delle due convenzioni – prosegue la nota – viene definito in maniera chiara l’accordo con il gruppo autonomo della Protezione Civile di Capalbio, offrendo uno strumento in più alla cittadinanza e per il territorio con l’obiettivo di avere in loco un valido presidio. L’efficienza e le azioni della Protezione Civile sono sotto gli occhi di tutti e con il rinnovo di questo accordo avremo un’azione specifica di primo intervento per fronteggiare situazioni di emergenza. L’associazione dispone di volontari, appositamente formati, che risiedendo nel Comune di Capalbio e conoscendo il territorio in cui operano, assicurano in caso di necessità interventi rapidi e precisi, requisiti questi essenziali quando si tratta di interventi di prevenzione e repressione incendi boschivi e di protezione civile in generale».

«Tale Associazione, operativa in campo regionale e, ove necessario in campo nazionale – spiega ancora la nota – intrattiene da più di dieci anni preziosi rapporti di collaborazione con il Comune, anche tramite convenzioni, nei settori dell’antincendio boschivo e della protezione civile, con ottimi risultati. Tramite apposita convenzione e previsione nel Piano Comunale di Protezione civile, la Sezione di Capalbio dell’Associazione costituisce il braccio operativo del Comune per le varie esigenze di protezione civile, assicurando reperibilità ed operatività H24 nelle varie esigenze, sia di Centro Situazioni che di interventi di varia natura che si rendono necessari ( incendi, allagamenti e alluvioni, nevicate, etc. ), come peraltro riscontrato negli eventi meteo sempre più frequenti di questi ultimi tempi.

«E’ una soddisfazione – commenta il sindaco Luigi Bellumori – aver confermato questa collaborazione. La Protezione Civile ha dimostrato in più occasioni efficienza con il costante obiettivo di salvaguardare il nostro territorio, i cittadini facendo affidamento su un volontariato responsabile che sa come gestire i momenti difficili e presente in ogni situazione».

«Nel corso della stessa seduta consiliare – conclude la nota – è stata deliberata sempre in favore della Racchetta la concessione in comodato d’uso gratuito di una serie di beni mobili registrati di proprietà del Comune di Capalbio, da utilizzare per i servizi Aib e di Protezione Civile: autocarro Iveco per trasporto di cose con 2 piedi stabilizzatori; macchina operatrice terna articolata dotata di benna multiuso, retroescavatore e stabilizzatori e motopompa centrifuga autoadescante portatile Atlas».