La musica italiana protagonista a scuola: un ospite d’eccezione arriva in città

GROSSETO – «A scuola di giornalismo, di doppiaggio e di nuove tecnologie musicali passando attraverso il mondo della musica leggera e di come nasce una canzone, dal testo alla musica alla scelta degli interpreti» così la scuola media “Giovanni Pascoli”, facente capo all’Istituto comprensivo Grosseto 2, descrive il progetto che si concretizza attraverso l’esperienza dell’Atelier Creativo.

«Sabato 16 marzo – fa sapere la scuola – alle 11 si terrà l’incontro di alunni e docenti con Franco Fasano, autore di canzoni portate al successo da Fausto Leali, Anna Oxa, Mina, Drupi. Interverranno la dirigente scolastica dell’Ic Grosseto 2, Lucia Reggian, e il direttore artistico dell’Atelier Creativo, Daniele Sgherri. Prosegue dunque il progetto che ha visto la creazione, all’interno della Pascoli, di una sala di registrazione, inaugurata lo scorso anno scolastico ed ora in via di definitiva apertura a tutti gli alunni della scuola (ma non solo) per la realizzazione di progetti creativi mirati sia all’inclusione e all’integrazione sia all’intrattenimento».

«Il tutto in un’ottica più ampia – conclude la scuola – che collega gli studenti al mondo del lavoro attraverso le nuove professioni legate all’universo dell’informazione e dell’intrattenimento, dalla tv al web (web magazine, blog, tutorial, video-lezioni, video-conferenze).

In cantiere adesso una serie di incontri a cadenza mensile che vedranno la presenza di esperti dei vari settori.