Primi successi per i piccoli atleti del Gruppo Vela LNI Follonica

TORRE DEL LAGO – Ottimo l’esordio dei piccoli atleti del Gruppo Vela Follonica nella prima regata del campionato zonale riservato alla classe Optimist, barca di iniziazione alla attività velica, tenutasi a Torre del Lago Puccini il 10 marzo.

Nonostante un meteo particolarmente avverso con pioggia e venti caratterizzati da salti di direzione e di intensità considerevoli, Giulio Mattanini (nella foto), classe 2009, ha concluso le due prove svolte una al primo e una al terzo posto, aggiudicandosi il primo posto sul podio nella classifica finale della categoria Cadetti, davanti ad altri 13 piccoli velisti provenienti da tutta la Toscana e l’Umbria. Diego Bianchi (classe 2006) dopo un terzo nella prima regata a causa di un salto di vento in partenza, nonostante un recupero strepitoso, ha totalizzato un 14° posto nella seconda prova, concludendo comunque quarto su 42 partecipanti nella classifica finale Junories.

Positivo anche il risultato di Irene Sardella, classe 2008, 32a al suo esordio nella categoria Juniores, nella quale gareggiano i ragazzi con maggior età ed esperienza. Grande assente dalla competizione Nicole Creati, l’altra stellina brillante del Gruppo Vela, ferma ai box a causa di un infortunio in montagna.

Soddisfatto il coach Lorenzo Leoni che vede i primi frutti del lavoro di due anni. “Stiamo ricreando un gruppo misto, bambini e bambine, molto affiatato – ha detto Leoni – Tutti i bambini sono motivati e certamente le piccole soddisfazioni come questa contribuiscono al miglioramento dello spirito e della motivazione del gruppo. Sono certo che il divertimento e la sana competizione che caratterizzano questo gruppetto di cuccioli porterà in futuro ulteriori risultati”.

Sempre durante lo scorso weekend, ma da tutt’altra parte, a Ragusa, si è conclusa la seconda tappa dell’Italia Cup del calendario Laser. Alessandro Fracassi, unico partecipante del Gruppo Vela LNI Follonica ha concluso cinquantunesimo su novantatré partecipanti.

Nel frattempo, presso la sede del gruppo follonichese continuano incessanti i preparativi in vista degli impegni di luglio, mese in cui la Lega Navale Italiana di Follonica ospiterà il Campionato Mondiale della classe giovanile RS Feva. Già in questo periodo vari ragazzi stanno venendo nella nostra zona per provare il campo di regata, tornando a casa molto soddisfatti.