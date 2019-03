Nuova escursione del Club Alpino fra Pereta e Magliano, iscrizioni aperte a tutti

MAGLIANO – Domenica prossima 17 marzo il Club Alpino organizza una escursione lungo le campagne collinari di Pereta e di Magliano in Toscana i cui Borghi saranno visitati all’inizio ed alla fine del percorso.

Pereta sarà il punto di partenza dell’escursione a saliscendi attraverso strade imbrecciate ed a tratti asfaltate che ci condurranno dopo 18 km a Magliano in Toscana. Sarà comunque possibile ridurre di 4 km la lunghezza del percorso per eventuali necessità dei partecipanti. Lungo il cammino si potranno vedere i resti di attività minerarie relative all’estrazione di zolfo, antimonio e cinabro e godere della vista dei Monti dell’Uccellina e del promontorio dell’Argentario. La partenza è prevista dal Piazzale Cambogia alle ore 8.15. Possono partecipare anche i non soci prenotandosi entro sabato al tel. CAI 333-4304110.