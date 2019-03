Nautica, in Maremma si fa il punto sull’andamento del settore: Cna incontra gli artigiani

FOLLONICA – «Indagine nazionale sulla nautica: da Follonica arriva il contributo della Toscana. Si svolge in Maremma l’incontro con gli artigiani che lavorano nel settore della nautica per contribuire all’indagine nazionale che sarà redatta da Cna» a farlo sapere una nota dell’associazione di categoria.

Anche la Maremma partecipa all’indagine sul mondo della nautica per dare il proprio contributo al rapporto nazionale che sarà redatto da Cna. L’incontro si è tenuto a Follonica, nella sede locale della Cna, e ha visto partecipare da più parti della Toscana artigiani che operano nel settore della nautica.

“Siamo felici e soddisfatti dall’esito di questo incontro – ha spiegato Mauro Sellari, presidente di Cna produzione Toscana – soprattutto per i dati che siamo riusciti a raccogliere e per lo scambio proficuo di opinioni e parere tra i partecipanti. Tutto questo a dimostrazione della forte volontà di confronto in un momento di grandi cambiamenti del mercato, che mai come adesso richiede un continuo aggiornamento e interazione professionale tra più mestieri”.

Gli imprenditori presenti, intervistati dagli esperti nazionali di Cna, hanno raccontato esperienze, necessità e progetti legati al mondo della nautica, che saranno successivamente raccolti e utilizzati per la stesura del rapporto nazionale sull’andamento della nautica italiana. Una pubblicazione ormai da anni punto di riferimento per eventi quali il Salone di Genova o quello di Viareggio, che puntano sulla nautica come settore di sviluppo dell’economia nazionale.