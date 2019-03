Grifone, ecco perchè gli Juniores non parteciperanno alla coppa Passalacqua

GROSSETO – Non si sono fatte attendere le motivazioni dell’Us Grosseto sulla mancata partecipazione dei loro Juniores alla 45esima edizione della coppa Bruno Passalacqua. “Prima chiediamo pubblicamente scusa – ha diramato la società – per la tardiva decisione e la comunicazione via telefono. Abbiamo fatto delle attente valutazioni arrivando alla conclusione, crediamo giusta, che sia quanto mai inopportuno porre l’USG in contrapposizione con le altre società del territorio ove questo sia possibile. La nostra linea di condotta mira alla collaborazione con le società del territorio e ciò consiglia di star fuori dalla contesa mettendo però a disposizione delle società partecipanti i nostri tesserati al chiaro scopo di poter rendere più competitive tutte le squadre partecipanti, e più avvincente ed interessante il torneo”.

“Ogni società partecipante interessata – ha sottolineato la società unionista – è libera di contattare i nostri ragazzi e noi asseconderemo le scelte degli stessi. Nello stesso periodo, salvo disguidi, prenderemo parte alla Coppa Cerbai quindi nel caso in cui le partite fossero attaccate o coincidenti nel giorno non sarà possibile concedere il giocatore per quella gara. Per concludere parteciperà il Marina Calcio, 17esima iscritta, che ha accolto la nostra iniziativa con grande felicità. Ci scusiamo nuovamente con gli organizzatori ma la nostra scelta, seppur sofferta, era necessaria. A tutti vada il nostro più sincero in bocca al lupo”.