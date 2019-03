Entusiasmo in vista del Montecatini. Magrini: “Vinciamole tutte”

GROSSETO – Momento d’oro in casa Grifone. Se la vittoria contro il Fucecchio ha regalato agli occhi dei tifosi la quasi promozione, tra i giocatori c’è voglia di finire bene il lavoro, e non solo dal punto di vista della matematica. Anche ieri, infatti, mister Magrini ha ribadito ai suoi giocatori la voglia di voler vincere tutte e cinque le partite che mancano per chiudere il campionato. E la volontà è condivisa anche dai giocatori, che adesso vogliono provare a vincere il campionato distanziando con un buon margine di punti la seconda in classifica, per dimostrare a tutti la vera forza di questa squadra.

Anche ieri pomeriggio il gruppo ha lavorato al Palazzoli in vista della trasferta di Montecatini, che non si giocherà allo stadio “Mariotti” ma al “Benedetti” di Borgo a Buggiano, per via della capienza. Durante la seduta di allenamento si è visto il buon momento della squadra, non solo fisico con una buona intensità mostrata da tutti i giocatori, ma anche morale con un entusiasmo contagioso. I ragazzi hanno lavorato soprattutto sulla fase difensiva, mischiando le carte per quanto riguarda le maglie da titolare, ma ripartendo da quel 4312 che fin qua ha fatto le fortune di Magrini e del Grosseto.

Intanto i ragazzi della Curva Nord stanno preparando un pullman per la trasferta di domenica al costo di 15 euro a persona. Per le prenotazioni è possibile rivolgersi al Bar Stadio.