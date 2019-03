“Clean Beach Tour”, i volontari tornano in spiaggia per fare gli spazzini

PORTO SANTO STEFANO – “Clean Beach Tour” torna domenica 17 marzo a Porto Santo Stefano. L’iniziativa nata con lo scopo di liberare le spiagge dalla plastica, dopo il debutto la scorsa settimana a Porto Ercole arriva ora sul versante santostefanese. Per chi vuole aderire l’appuntamento è per le ore 9,30 alla Marinella, da qui il gruppo dei volontari si distribuirà verso le altre spiaggette Siluripedio, Moletto, Cantoniera.

All’evento di domenica 3 marzo a Porto Ercole hanno partecipato una trentina di persone sia del posto che provenienti da fuori, sono stati raccolti molti sacchi di plastica per un peso complessivo di circa 500 chili.

La raccolta si è svolta principalmente presso Le Viste e la spiaggia dell’Acqua Dolce che è stata raggiunta con un gommone. “Sarà necessario organizzare un ulteriore evento per completare la pulizia di quella parte di costa – fa sapere l’assessore all’ambiente Cecilia Costagliola, che ha partecipato personalmente alla pulizia – E’ stato infatti constatato che occorre molto tempo per la rimozione del materiale e anche le spiagge apparentemente pulite nascondono una quantità ingente di plastica e soprattutto microplastica. Per questo per Porto Santo Stefano la scelta è caduta sulle baie paesane facilmente accessibili dalla popolazione cosichè potranno essere ripulite, in via definitiva, e riservarsi in seguito di procedere sulle altre raggiungibili con le imbarcazioni”.

L’iniziativa che ha il patrocinio del Comune di Monte Argentario è ideata e organizzata da Waves Avenue, un sito web che racconta storie di viaggi legati al mondo del surf, organizza surf camp in giro per l’Europa e dà vita ad iniziative di carattere ambientale come quelle, appunto, in atto sul Promontorio.