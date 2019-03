GAVORRANO – Aggiornamento ore 17.36: Sembra che una delle vetture abbia preso contromano l’uscita per Gavorrano, sull’Aurelia, sfiorandosi con la macchina che arrivava nella corsia di marcia opposta.

News ore 16.56: Non è ancora chiaro cosa sia successo né quale sia la dinamica precisa dell’incidente avvenuto pochi minuti fa sulla quattro corsie, all’altezza di Bagno di Gavorrano. Sembra che una vettura stesse viaggiando contromano quando si è scontrata con un’altra auto che veniva dal giusto senso di marcia.

Non è ancora stato appurato se chi guidava l’auto abbia preso per errore l’Aurelia in senso contrario o se, per qualche motivo, abbia fatto inversione di marcia. Nell’incidente è rimasta ferita una persona, un uomo di 81 anni, che però non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la Croce rossa, i Vigili del fuoco e la Polizia stradale per i rilievi. La strada è parzialmente aperta e il traffico al momento non è bloccato.