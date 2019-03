Atl Il Sole mattatore ai campionati provinciali con diciassette medaglie

GROSSETO – Buona presenza di pubblico e grande agonismo ai Campionati Provinciali di Pattinaggio artistico alla sede dell’Atl Sole, in via Leoncavallo. Grande soddisfazione per la società che ha visto trionfare i propri atleti nelle competizioni sia FISR che Uisp.

“Ci congratuliamo con l’allenatrice Carlotta Incalza – ha detto la dirigenza de Il Sole – e i suoi collaboratori Serena Francesca Giulia e Paolo per l’ottima preparazione dei nostri atleti. Infine a loro, i protagonisti di questi campionati, va tutto il nostro ringraziamento per l’ottimo risultato ottenuto”.



Questi gli atleti che hanno conquistato dodici ori, quattro argenti e un bronzo: Asia Ferrini, Giorga Corti, Irene Margiacchi, Marco e Valentina Lenzini, Davide e Chiara Santi, Sara e Chiara Tanzini, Libero Terracciano, Alessia Pieri, Alessia Cinori, Giulia Roggiapane, Melissa Iovene, Iris Scovaventi, Maia Saitta, Maria Giulia Valenti e Sofia De Cicco.