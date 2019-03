Asl, gli infermieri sospendono lo stato di agitazione: «Incontro positivo ma servono risposte»

GROSSETO – “Sospeso lo stato di agitazione degli infermieri Nursind. Incontro positivo in Prefettura, ma servono risposte entro il 20 marzo. Entro una settimana il metodo di calcolo per la dotazione organica” a farlo sapere il segretario del Nursind territoriale Cullurà.

“Registriamo un’apertura da parte dell’Azienda sanitaria rispetto alle criticità esposte e sospendiamo lo stato di agitazione del personale infermieristico fino al prossimo incontro, fissato per il 20 marzo”. Così Claudio Cullurà, responsabile territoriale Nursind per l’area dell’Asl Toscana Sud Est, commenta l’incontro di conciliazione e raffreddamento avvenuto questa mattina in Prefettura.

“L’Azienda sanitaria si è impegnata ad affrontare i punti critici portati all’ordine del giorno – continua Cullurà – tra cui la mancanza di chiarezza sul metodo di calcolo della dotazione organica, i dati sulle ferie non godute dagli infermieri, il ricorso a straordinari e alla pronta disponibilità per sopperire alla carenza di personale”.

“Ci è stato chiesto di produrre un documento con le principali criticità – sottolinea il responsabile Nursind – cosa che ci siamo impegnati a fare entro le prossime 24 ore”. “La prossima settimana, però, non faremo sconti: il 20 marzo pretendiamo risposte chiare da parte dei vertici aziendali. Dopo di che prenderemo le nostre decisioni come sindacato”, conclude Cullurà.