Anche Giglio e Giannutri fra le mete dello Walking Festival 2019: tutte le date maremmane

GROSSETO – Anche l’isola del Giglio e Giannutri nel ricco programma di escursioni dello Walking Festival 2019, nel cuore delle Isole di Toscana, che da anni propone suggestive escursioni trekking e iniziative legate agli eventi dedicati alle giornate internazionali di maggior rilievo in tema di conservazione ambientale e cultura. Ogni isola ha il suo prezioso scrigno di natura, storia e tradizioni da scoprire insieme al Parco Nazionale, con la passione e competenza delle guide. Proseguono durante il Festival anche i laboratori per grandi e piccini che stanno avendo un bel successo.

Il Walking Festival 2019 si tiene in primavera dal 22 marzo al 26 maggio, in autunno dal 14 settembre al 3 novembre e le attività sono concentrate dal venerdì alla domenica. In particolare i tour nelle isole maremmane saranno domenica 24 marzo, sabato 18 maggio, domenica 13 e sabato 26 ottobre al Giglio e il 13 aprile, sabato 18 maggio e sabato 28 settembre a Giannutri.

Le escursioni e le attività proposte durante il Festival del Camminare sono per lo più gratuite, eventuali quote di partecipazione, ove previste, sono indicate. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente.

Info presso Infopark, tel. 0565908231 info@parcoarcipelago.info

Orario invernale di apertura: dal 1° novembre al 31 marzo, dal lunedì al sabato 9-16; domenica 9-15.

Orario estivo dal 1° aprile al 31 ottobre: da lunedì al sabato, domenica e festivi dalle ore 9 alle 19.

Qui il programma completo:

http://www.islepark.gov.it/images/festival_del_camminare_2019_Programma_completo.pdf