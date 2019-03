Al via i lavori di riqualificazione per il parco della Rimembranza: installati i cippi dedicati ai caduti

CINIGIANO – Nuovo look per il parco della Rimembranza a Cinigiano, in via del Pretorio. Il Comune di Cinigiano provvede alla riqualificazione di questo importante spazio della “memoria” nel centro cittadino, con un intervento progettato dall’Ufficio lavori pubblici e cofinanziato da Comune e Regione Toscana. I lavori termineranno entro il 31 marzo.

Saranno installati cinque nuovi cippi votivi in acciaio corten, con una dimensione di 30 per 120 centimetri, con l’incisione dei nomi dei caduti e un unico cippo di dimensioni maggiori (100 per 120 centimetri), sempre in acciaio corten, che riunisce l’elenco di tutti i caduti, con le date di nascita e di morte.

Ad oggi le lapidi presenti nel parco della Rimembranza di Cinigiano sono solo 11. Con le nuove installazioni saranno ricordati tutti i caduti: 20 più il milite ignoto.

“Si ringrazia l’associazione Combattenti e Reduci di Cinigiano – afferma il sindaco Romina Sani – per la preziosa collaborazione e la partecipazione all’idea progettuale.”