Starfish Follonica, vittorie degli Under 17 e delle Under 15 contro Bastia e La Torre

FOLLONICA – Due cadute e due vittorie per le squadre della Starfish Follonica, impegnate contro avversari di blasone. Sconfitta di misura per 29-27 degli Under 19 maschili a Castiglion Fiorentino contro la leader Arezzo prima in classifica.

Per tutto il primo tempo conduce l’Arezzo sopra di 5 reti, complici i troppi errori dei maremmani dai sei metri e su rigore, più una difesa disattenta e non propositiva che permette agli avversari di arrivare alla conclusione con facilità sempre dai 6 metri.

Anche il secondo tempo prosegue sullo stesso copione del primo fino a circa il 45′ quando mister Spinicci decide di variare ulteriormente il tipo di difesa iniziando ad imporsi in modo più aggressivo fino ad arrivare sotto di una rete. Negli ultimi minuti di gara ancora tre tiri sbagliati dai 6 metri portano al risultano finale di 29 a 27.

Nel primo tempo nessuno degno di nota mentre nel secondo ottima la prestazione del portiere Gruosso Samuele, del pivot Lorenzo Fregosi e dell’ala Yari Zucca che ha molto ben figurato sia nella parte sinistra che destra del campo. Gli altri giocatori sotto gli standard normali di gioco ed ancora una volta c’è stata la dimostrazione in campo che a parità di gioco e forma atletica, sono la determinazione e la concentrazione che fanno la differenza. I convocati: Gruosso, Berardi, Bianconcini, Fregosi, Gasperini, Giannoni, Gori, Parri, Ricci, Sacco, Santi, Sozzi, Veliu, Zucca.

Allenatore Marco Spinicci.

Trasferta amare anche per le Under 19 femminili contro un’altra capolista, il Prato, che prevale 36-22. Follonichesi penalizzate da infortuni e numeri risicati, mai veramente in gara e senza trovare la giusta forza per replicare alle rivali; orfana anche del mister Pesci Matteo a riposo per un piccolo intervento, la Starfish deve ritrovare coraggio e grinta per arrivare alla fine del campionato e dimostrare che comunque non bisogna mollare mai. Questi i goal: Turchi 6, Ricci 6, Caruso 4, Berti 3, Cerretani 1, Asti 1, Sgarbi 1.

Esultano i ragazzi della pallamano Under 17 maschile di Michele Orioli che in casa del Bastia strappano una netta vittoria per 33-18.

Partita con ritmi di gioco non pressanti dove anche il Follonica non spinge come potrebbe ma tenendo sempre sotto controllo il punteggio Da sottolineare il buon inserimento in squadra dei ragazzi classe 2005 che vanno spesso anche a segno Kevin Alberati e Tognarini Dario e Innocenti Simone (assente in questa partita).

Assente anche il capitano Cuccia Niccolò ma i ragazzi ritrovano Salamone rientrato dopo un lungo infortunio e la partita finisce 33 a 18 per la Starfish Follonica. Spettacolare goal anche del portiere Berardi che segna da porta a porta, a sigillare una vittoria che fa bene alla squadra e che arriva al momento giusto.

Importante successo per 27-10 per le Under 15 femminili della Starfish contro le pari età del La Torre.

Mister Cecchini ha lavorato tutta la settimana su una formazione pensando già al prossimo futuro ed ha fatto scendere in campo quelle atlete che nella prossima stagione saranno protagoniste. La risposta ottenuta è stata più che confortante tanto che la gara non è mai stata in discussione e sopratutto nella prima frazione si sono apprezzate buone azioni e movimenti di gioco già in gran parte assorbiti dall’inedita formazione facendo ben sperare nel prosieguo.

Nei minuti finali spazio anche alle più esperte del gruppo che consolidano il risultato finale.

Brava Masini a difendere la porta delle azzurrine e buona la prova delle giovanissime Fillini e De Angelis e del centrale Bocci. Il prossimo incontro vedrà le ragazze Starfish impegnate nella difficile trasferta contro il Mugello.