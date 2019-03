Settimana del glaucoma: screening gratuiti per i cittadini grazie alla collaborazione tra Asl e Unione Italiana Ciechi di Grosseto

GROSSETO – Nuova iniziativa rivolta ai cittadini per la Settimana mondiale del glaucoma, grazie alla collaborazione tra Asl Toscana sud est e UICGR – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Grosseto.

Venerdì 15 marzo, dalle 16 alle 19, il dottor Bernardino Tartaglia, responsabile dell’Ambulatorio dedicato al glaucoma dell’ospedale Misericordia, sarà a disposizione dei cittadini, presso i locali della sede dell’UICGR, in via Ferrucci 5 a Grosseto, per eseguire uno screening gratuito.

Per accedere all’iniziativa non serve la prenotazione, né la prescrizione medica. Per ulteriori informazioni è possibile contattare, solo di mattina, il numero 0564/418507.

“Anche quest’anno aderiamo alla Settimana mondiale del Glaucoma con la disponibilità della Asl e dei professionisti dell’Oculistica di Grosseto. – spiega Ivo Massai, presidente UICGR – Abbiamo organizzato un’iniziativa per dare la possibilità ai cittadini di fare un controllo specifico per il glaucoma, patologia dell’occhio chiamata ‘il ladro della vista’ perché arriva in modo silenzioso, senza sintomi e spesso può essere causa di cecità. Per questo vogliamo ribadire l’importanza della prevenzione attraverso controlli periodici”.

“Con piacere rinnoviamo la collaborazione con l’UICGR, ormai consolidata da tempo, mettendo a disposizione la nostra professionalità a servizio dei cittadini che vorranno cogliere l’occasione di poter eseguire uno screening. – commenta il dottor Angelo Balestrazzi, direttore UOC Oculistica dell’ospedale Misericordia – Il sostegno dell’UICGR alla nostra attività è ormai puntuale e fondamentale e grazie al suo impegno che arricchisce il nostro operato, possiamo dare un valore aggiunto all’offerta assistenziale e di cura”.