Ricco calendario per la Maremma Boxe dal campionato all’interregionale di Orbetello

GROSSETO – Grande fermento in casa della Maremma Boxe del maestro Scapecchi per un calendario eventi sportivi ricco e interessante. Archiviata la pratica dello scorso 17 febbraio, con la prima fase del campionato Light Boxe svoltosi a Grosseto, i pugili grossetani e orbetellani sono pronti per la seconda Giornata del Campionato che si svolgerà a Livorno nella palestra EOS Fitness in via Karl Marx 45 il prossimo 24 marzo.

Ancora un appuntamento a Firenze con la Boxe Competition il 14 aprile e, chicca della giornata di ieri, l’incontro con l’assessore allo sport di Orbetello Matteo Mittica, con il quale è stata definita la trattativa per l’organizzazione di un interregionale di Boxe Competition, che si svolgerà al Palazzetto dello Sport di Orbetello il 5 maggio, nella quale sarà assegnata ai vincitori la prima Cintura di Campione di Boxe Competition – Orbetello 2019.

Grande entusiasmo nella Cittadina Lagunare per questo importante evento che vedrà la partecipazione di atleti di Regioni del Centro Italia, come Lazio, Emilia-Romagna, Marche, Umbria e naturalmente la nostra Toscana, con gli agguerriti e preparati allievi delle numerose Società Toscane.

Maggio colmo di appuntamenti con ancora Lucca, per la terza fase del Campionato Toscano Light a Borgo San Lorenzo presso Firenze, per la quarta e quasi sicuramente ultima data del campionato nella sede della Polisportiva Capalbio Scalo ad inizio giugno. A seguire le finali italiane e gli Europei a fine luglio.