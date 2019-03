Pace fiscale e pensioni: incontro in Cna per conoscere tutte le novità

GROSSETO – Secondo appuntamento, giovedì 14 marzo, alle 17,30, nella sede di Cna Grosseto (in via Birmania 96) per parlare delle novità introdotte dalla legge di bilancio: dalla pace fiscale al nuovo regime forfettario fino ad arrivare alle modifiche sull’accesso alle pensioni.

L’incontro, che rientra nelle iniziative promosse per i 70 anni dell’associazione grossetana degli artigiani ed è rivolto ad associati e cittadini, sarà occasione anche per parlare di finanziamenti, come la legge Sabatini e i bonus formazione 4.0.

I seminari sulla finanziaria proseguono mercoledì 20 marzo nella sede Cna di Follonica e lunedì 25 nella sede di Castel del Piano.