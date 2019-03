Manni: «Le feste dei cento giorni utili all’economia. L’inciviltà? Si combatte con la legge»

FOLLONICA – Giacomo Manni, segretario dei Giovani Democratici di Follonica, parla delle feste dei 101 e dei 100 giorni che ha interessato la città di Follonica.

“Come Giovani – afferma Manni – ci sentiamo di fare un plauso agli imprenditori che credono in Follonica, portare in un fine settimana di inizio marzo una mole di persone del genere può solamente generare benessere e pubblicità alla nostra città, basti pensare anche ad eventi come il Carnevale nel mese di febbraio, nel quale vengono portate migliaia e migliaia di persone in bassa stagione”.

“Il tutto – spiega – non deve essere concepito come appannaggio di pochi, dei soliti, queste sono occasioni da valorizzare e da ricercare sempre più: penso agli stabilimenti balneari che potrebbero diventare delle mini spa o delle strutture ricettive con prezzi accessibili (vista la bassa stagione), ristoratori, supermercati , negozi di vicinato e tanti altri, una visione di prospettiva condivisa a 360 gradi”.

“Per quanto riguarda le problematiche emerse – conclude il segretario dei Giovani Democratici – si risponde con la legge cercando di agire sempre nel rispetto delle regole, se ci fossero state eventuali mancanze è d’obbligo fare un tavolo per il futuro con le forze preposte per vigilare e garantire il rispetto oltre che delle regole anche del decoro urbano e della decenza visto che a volte ci troviamo davanti a persone che danneggiano i luoghi comuni come ad esempio l’arredo urbano, spesso per una mancanza di cultura e di rispetto”.