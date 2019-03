Lavoro, la Asl cerca personale: in città c’è il corso gratuito per affrontare la selezione

GROSSETO – «Operatore socio assistenziale: la Cisl dà assistenza per affrontare la selezione Usl. Due pomeriggi di preparazione gratuiti per gli iscritti Cisl» ada annunciarlo il sindacato in una nota.

«La Cisl Funzione pubblica di Grosseto – chiarisce la nota – organizza due pomeriggi di preparazione alla selezione per operatore socio assistenziale (Oss), promosso ad aprile dalla Usl Toscana sud est».

«Nella sede Cisl di via Senegal – illustra ancora il sindacato – gli interessati potranno trovare un docente che, attraverso la somministrazione di test specifici, potrà aiutare i candidati in possesso del diploma di tecnico dei servizi sociali o delle qualifiche di addetto all’assistenza di base, operatore socio assistenziale o aiuto domestico alberghiero, che hanno presentato domanda nei tempi indicati dalla Usl».

«Il corso – conclude la nota – si terrà con un numero minimo di 20 partecipanti e sarà gratuito per gli iscritti alla Cisl o per coloro che si iscriveranno. Per info e prenotazioni contattare il numero 392 3071892».