La boxe torna protagonista al palazzetto dello sport: «In arrivo il primo evento interregionale»

ORBETELLO – La boxe torna protagonista a Orbetello con un evento interregionale che si terrà il 5 maggio al palazzetto dello sport di Neghelli.

Ad annunciarlo sui social è il consigliere delegato allo sport, Matteo Mittica: «Ringrazio Stefano Angelini e Alessandro Scapecchi perché mi danno l’occasione di organizzare il primo evento interregionale di boxe a Orbetello, molto presto saremo più precisi. Spero che sarà apprezzato perché la boxe è uno sport bellissimo sul quale ci sono spesso pregiudizi».

«L’iniziativa – chiarisce poi Mittica – nasce sicuramente dall’idea di ampliare la programmazione di eventi sportivi che, fino a oggi, non hanno avuto spazio a Orbetello e inserirli tra quelli che si ripeteranno anche quest’anno, come Half Marathon, Branzino e altri nuovi che sto seguendo e sono in fase di definizione».

«La collaborazione on Stefano Angelini, che a orbetello sta facendo un ottimo lavoro, e con Scapecchi è certamente un privilegio – conclude il consigliere – visto che lui è un punto di riferimento storico della boxe maremmana. Sarà un evento interregionale con molti alteri e cinture in palio con il nostro patrocinio e contributo economico»