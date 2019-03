In montagna è tornata la neve: ecco tutte le iniziative del weekend

AMIATA – Il tam tam dei social è quasi impazzito questa mattina quando la prima neve ha cominciato a cadere sulle montagne della Toscana. A dire il vero già lunedì 11 marzo una leggera spruzzata aveva imbiancato l’Appennino e l’Amiata e le temperature in sensibile ribasso avevano fatto riaccendere i cannoni, utilissimi per una buona manutenzione delle piste dopo mesi di secco. La nevicata di oggi è stata però decisamente più intensa : all’Abetone per esempio in quota ci sono circa 10/15 centimetri di neve fresca.

Neve anche in Garfagnana, al Casone di Profecchia (dove sono in funzione i campi scuola) e al Passso Radici, dove si conta di riaprire le piste da fondo. Piste aperte anche all’Amiata, dove domani lo skipass costerà 15 euro.

Insomma, una nevicata tanto attesa quanto provvidenziale, che permetterà alle stazioni di proseguire e concludere al meglio la stagione. Una stagione che all’Abetone continuerà anche in aprile, mentre in altre località la fine dell’attività invernale sarà decisa via via in base all’andamento meteoclimatico delle prossime settimane.

Lanciando uno sguardo al prossimo week end spiccano vari appuntamenti. Torna lo sci alpinismo in notturna (1800/22.00): venerdì 15 marzo in Val di Luce e sabato 16 marzo alla Selletta, con apertura dei rifugi. Ci sarà poi la ciaspolata al tramonto venerdì 15 marzo in Val di Luce (weloveabetone), mentre il 16 e 17 marzo agli snowpark sono previsti due appuntamenti: presso lo snowpark del Pulicchio si svolgerà il Demo day, con la presentazione dei materiali della stagione 2020, animazione, musica e gastronomia; allo snowpark della Sprella in Val di Luce negli stessi giorni è prevista la quarta edizione di Nitro for girl, contest dedicato alle appassionate del freeski e della tavola.

Sabato 16 marzo in Val di Luce sono previste le Finali del Trofeo Soldaini per le categorie Super Baby, Baby e Cuccioli maschili e femminili. La prova si svolgerà sulla pista Passo d’Annibale e sarà valida anche per l’assegnazione del Trofeo Fiorenzo Fratini, che spetterà al miglior tempo assoluto.