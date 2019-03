GROSSETO – Grande festa al Quarto Stormo per il sessantennale della ricostituzione del XII Gruppo di Grosseto. Era il 10 Marzo 1959 quando il XII Gruppo, equipaggiato con velivoli F-86, si trasferiva da Pratica di Mare a Grosseto, sede della quarta Aerobrigata.

Nel 1963 il Gruppo subirà un altro trasferimento, arrivando a Gioia del Colle, dove tutt’oggi è ubicato. Il XII Gruppo Volo dal 2007 è dotato del velivolo Eurofighter Typhoon, come gli altri Gruppi Volo di Difesa Aerea: il X e il XII del 36° Stormo Gioia del Colle, il IX e il 20° ubicati presso il 4° Stormo di Grosseto e il 18° Gruppo Volo del 37° Stormo Trapani.

di 5 Galleria fotografica commemorazione quarto stormo 12 marzo 2019









All’evento in Grosseto, cominciato con una breve cerimonia di deposizione corona ai caduti, hanno partecipato una rappresentanza di Ufficiali in congedo che appartenevano al XII Gruppo quando era di stanza in Grosseto e personale che è attualmente in forza presso il XII Gruppo a Gioia del Colle.

I partecipanti hanno visitato le strutture dei Gruppi Volo del 4° Stormo e l’Archivio Storico e hanno potuto ammirare presso gli Hangar del 904° Gruppo Efficienza Aeromobili, il velivolo in dotazione, l’Eurofighter.

Un “ritorno in famiglia” per gli ex-piloti che, accolti dal Comandante del 4° Stormo, Colonnello Pilota Urbano Floreani, hanno condiviso insieme al personale del Reparto i bei momenti vissuti all’interno del loro Gruppo Volo.