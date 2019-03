Fondazione Grosseto Cultura fa il bilancio: ecco l’incontro con i soci

GROSSETO – Fondazione Grosseto Cultura si racconta ai suoi soci. L’appuntamento è giovedì 14 marzo alle 18 all’Hotel Granduca, a Grosseto. un momento per parlare del progetto culturale 2019 e degli obiettivi raggiunti nel corso del 2018.

L’incontro è aperto ai soci e a tutte le realtà interessate ad avvicinarsi a Fondazione Grosseto Cultura. Il compito di aprire l’assemblea sarà affidato al presidente Giovanni Tombari; con lui il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e il vicesindaco e assessore alla Cultura Luca Agresti.

Saranno poi i tre direttori degli istituti gestiti da Fondazione Grosseto Cultura a proseguire con i l’esposizione di tutti progetti offerti da ognuna delle tre strutture: Mauro Papa per Clarisse Arte, Antonio Di Cristofano per l’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” e Andrea Sforzi per il Museo di storia naturale della Maremma.

Nell’occasione sarà possibile sottoscrivere la tessera di Fondazione Grosseto Cultura a un prezzo vantaggioso e acquistare i biglietti per assistere agli spettacoli delle opere liriche in scena sabato 20 luglio (il Rigoletto) e domenica 28 luglio (La Traviata) alla Cava di Roselle.