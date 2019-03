Festa della donna: all’auser gli uomini servono il pranzo, poi la lotteria per aiutare i bambini

GAVORRANO – «Domenica 10 marzo abbiamo come associazione festeggiato in occasione della festa della donna» a farlo sapere l’Auser di Gavorrano.

«Abbiamo organizzato un pranzo in onore delle donne – prosegue l’auser – a cui hanno partecipato tutte le volontarie e i soci e, in questa occasione, gli uomini hanno servito a tavola. Abbiamo trascorso un pomeriggio diverso insieme, divertendoci con dei giochi collettivi come il burraco e abbiamo organizzato una lotteria. le donne hanno ricevuto un biglietto premio e ai vincitori sono state donate le Pigotte (Ndr. giocattoli dell’Unicef il cui ricavato sostiene l’infanzia nei paesi in via di sviluppo)»