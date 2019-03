Energiadi più vicine, gli organizzatori: «Invitiamo i cittadini a portare rifiuti da riciclare»

MANCIANO – Le Energiadi si avvicinano e l’entusiasmo aumenta. Da venerdì 15 a domenica 17 marzo a Manciano ci saranno le “Energiadi”, le Olimpiadi dell’Energia, la prima gara al mondo che premia la produzione di corrente elettrica pulita attraverso i Bike Energy System.

“Per aumentare le nostre possibilità di vittoria – spiegano gli organizzatori – dobbiamo sfruttare al meglio tutti i bonus che il regolamento di Energiadi concede: fino alla chiusura della manifestazione invitiamo tutti a scrivere sulla pagina Facebook di Energiadi, sotto al post che inaugura la gara di Manciano, la seguente dicitura: ‘Porto in dono un raggio di sole per l’IC Pietro Aldi di Manciano’. Ogni commento ci garantisce un bonus di 5 wattora. Durante la maratona saremo inoltre impegnati a guadagnare punti con il bonus riciclo. In collaborazione con il consorzio Erp Italia verremo valutati su cosa ricicliamo (umido, plastica, carta, indifferenziato) e come ricicliamo (rifiuto compattato o omogeneo). I ragazzi di quarta e quinta elementare e quelli delle medie saranno quindi impegnati in un questionario sulla raccolta dei rifiuti”

“Invitiamo la cittadinanza – continuano gli organizzatori – a portare a scuola, durante la maratona, rifiuti da riciclare che verranno raccolti nelle isole di raccolta appositamente posizionate. Anche con l’edizione 2019, le Energiadi intendono aiutare le scuole nel compiere un importante upgrade strumentale, fornendo in premio beni e servizi per la didattica di natura tecnologia. Gli strumenti digitali, elettronici ed elettrici sono una risorsa e un’opportunità che aiuta l’essere umano in sempre più attività. Anche le scuole sono coinvolte da questo processo e le Energiadi sono fiere di poterle aiutare fornendo strumenti e servizi efficienti ma anche un approccio al loro utilizzo fondato sulla consapevolezza che è come costruisco e utilizzo gli strumenti a fare la differenza tra uno sviluppo attento alle future generazioni e uno che trasformerà la bellezza della nostra terra in un lontano ricordo”.

Le Energiadi sono un’iniziativa di social networking e partecipazione civica che stimola l’energia sociale di un territorio e mette in circolo una potente carica di entusiasmo, una sfida a mettere in gioco la propria energia per raggiungere un duplice obiettivo: sensibilizzare i ragazzi della scuola e i cittadini sulle tematiche ambientali. Altro obiettivo è quello di favorire le sinergie scuola-territorio, fornendo uno strumento utile alla creazione di relazioni che consolidino il ruolo della scuola nella crescita di una comunità. Energiadi è una vera e propria competizione, una maratona di 52 ore ed è prevista tra le scuole del primo ciclo, ovvero elementari e medie dei Comuni di Manciano, Capalbio e Monte Argentario, quest’ultimo invece gareggerà dal 22 al 24 febbraio.