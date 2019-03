Campionato Gran Crociera, Birba 2 dello scarlinese Vitale chiude sul podio

PUNTA ALA – Si è appena concluso il 38° Campionato Invernale di Punta Ala per la categoria Gran Crociera, con l’assegnazione del premio per l’imbarcazione vincitrice. In una giornata fra inverno e primavera a farla da padrone è stato il vento: direzione 150 gradi a intensità variabile, con salti di vento importanti, dai 4 ai 29 nodi, che hanno reso le due regate domenicali particolarmente emozionanti.

Le ultime tre regate hanno visto un testa a testa tra l’X-Yacht 332 “Birba 2″, imbarcazione degli armatori Francesco e Tommaso Marcaccini e “Starfly” di Giampaolo Gistri. Quest’ultima è riuscita ad aggiudicarsi la terzultima regata proprio davanti a “Birba 2″, ed è stata proprio questa gara a decidere le sorti del campionato: nonostante infatti nelle ultime due gare le vele di Birba siano arrivate davanti a quelle di Starfly, rispettivamente in seconda posizione per entrambe le ultime due sfide, dietro a “Katia” di Marzio Morelli, la classifica finale del campionato vede vincere, a pari punti, l’imbarcazione del velista Gistri, che si aggiudica dunque questa edizione del campionato in virtù del miglior piazzamento nelle singole gare.

Soddisfatto comunque Luca Vitale, velista del Club Nautico Scarlino a bordo di “Birba”. “È stato un campionato molto combattuto – ha detto Vitale – deciso all’ultimo colpo di vela, abbiamo mantenuto la testa della classifica fino ad un mese fa, poi le importanti migliorie effettuate all’imbarcazione del nostro avversario ed una migliore messa a punto, hanno consentito il sorpasso, solo per i migliori piazzamenti in quanto a punteggio Birba2 e Starfly hanno chiuso entrambe a 14 punti, un risultato che fa capire quanto le due barche hanno combattuto in ogni singola prova”

“I nostri complimenti vanno all’equipaggio di Starfly – continua Vitale – abbiamo cercato di contenere la loro avanzata, ma sono stati bravi a resistere. Gli eventi velici non sono finiti, continueremo a gareggiare su altre imbarcazioni, dove stiamo già preparandoci per la partecipazione al Campionato del Mondo ORC in Adriatico a Sibenik (Croazia), al Campionato del Mondo, il prestigioso “Platu 25 World Championship 2019″che si terrà in Portogallo in Faro e Olhão Marina dal 10 al 15 Settembre 2019 con l’imbarcazione”Bastian Contrario” Platu 25, la prestigiosa 151 Miglia, il Gavitello D’Argento e non per ultimo il Trofeo Mar di Maremma previsto per fine Maggio, primi di Giugno fino a tutto settembre, a bordo del J80 Yankee Doodle, vincitore uscente 2018″.