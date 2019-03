Verso il voto, l’annuncio: «Voglio costruire il programma con i cittadini». Al via le assemblee

CASTEL DEL PIANO – «Giovanna Longo, candidata per la lista di centrosinistra alle elezioni amministrative nel comune di Castel del Piano, propone l’elaborazione di un programma aperto per accogliere le istanze della gente, per partecipare e costruire, insieme» ad annunciarlo una nota del comitato elettorale della candidata.

«E’ stato iniziato un percorso che porterà – dice Longo- alla redazione di un programma condiviso, sia dai cittadini di Castel del Piano, che si riconoscono nella mia candidatura, sia dalle forze politiche che mi sostengono».

«All’esito del primo incontro con il gruppo di lavoro – prosegue la nota – in attesa che lo stesso venga ampliato, sono state affrontate le prime tematiche del programma elettorale, ossia: la manutenzione urbana, la gestione del ciclo dei rifiuti, le infrastrutture materiali, viabilità e digitali».

«Sono previsti altri incontri dove si parlerà di turismo, sanità, ambiente –precisa la candidata- e sono numerose le richieste per contribuire in prima persona a questo dibattito».

«In questa fase di elaborazione programmatica – dice ancora la nota – un altro apporto importante sarà quello di persone che Giovanna definisce cervelli in fuga». «Quei cittadini– chiarisce Longo – che sono originari di Castel del Piano ma che per motivi lavorativi sono vivono in altre città’. Il loro contributo, ‘occhio critico, coinvolto ma distaccato, potrà essere di grande aiuto nel costruire un programma di ampio respiro; hanno un forte legame con la terra di origine, tornano spesso e possono dare la loro disponibilità in settori di loro competenza».

La realizzazione del programma sarà, dunque, cadenzata e verrà implementata sia dagli incontri con gruppi di lavoro tematici, sia da quelli con la popolazione delle frazioni di Montenero, Montegiovi e di Castel del Piano.

«Invito tutta la popolazione a partecipare – conclude la candidata – l’intenzione è di stimolare le persone al confronto diretto, uscire dalla polemica per essere propositivi. Per questo è stata aperta una pagina facebook (per Giovanna Longo sindaco), uno strumento per favorire il confronto e lo scambio di idee».