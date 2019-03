ULTIM’ORA – Frontale alle porte della città. Ci sono feriti. Traffico bloccato

GROSSETO – Scontro violento nella zona di Grosseto sud all’altezza dei distributori appena fuori dalla città. Nell’incidente sarebbero coinvolte due auto. Per consentire i soccorsi per il momento la strada è stata chiusa al traffico nei due sensi. Il traffico che arriva da Grosseto sud Aurelia viene dirottato verso Grosseto est. Mentre il traffico in uscita viene deviato sulla viabilità alternativa.

Ci sono feriti e sul posto oltre al 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco.