Tre volte sul podio le atlete della Polisportiva Barbanella Uno ai regionali Uisp

ROSIGNANO – Grande successo delle atlete della Polisportiva Barbanella Uno alla prima prova del Campionato regionale Uisp categorie alte, svoltosi a Rosignano.

Nella 5° categoria senior Margherita Vanelli, 14 anni, ha conquistato il primo gradino del podio.Questa giovane atleta, purtroppo in questi ultimi mesi ha subito diversi piccoli infortuni, per cui questo ottimo risultato, ottenuto in un momento in cui le sue condizioni fisiche non sono ottimali, serve anche come incoraggiamento per i prossimi imminenti appuntamenti sportivi.

Nella sesta cat. D junior primo posto anche per Eleonora Rossi, che da anni primeggia sia a livello regionale che nazionale.

Nella 4° categoria junior 1° posto per Naike Venturi, 11 anni, al debutto in questo campionato.

Buone anche le prove di Alessia Marcelli, quinta classificata nella 4° cat. Senior e per Martina Pecci. Fatale qualche errore di troppo per entrambe, soprattutto alla trave, ma avranno modo di rimediare nella prossima prova.

Finita una gara, la Polisportiva pensa subito alla successiva e per le atlete di Claudia Salvadore il prossimo appuntamento sarà già sabato prossimo: a Montevarchi saranno impegnate nella finale regionale silver di federazione di 1° divisione e eccellenza, ovvero i due livelli più alti del campionato silver.