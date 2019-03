Riduzione della Tari: «I cittadini risparmiano tre milioni di euro. Complimenti all’assessore»

GROSSETO – “Tari ridotta rispetto al 2018, risparmio per cittadini di oltre 3 Milioni di euro. Ottimo lavoro fatto dal nostro assessore Simona Petrucci” questo il commento di Bruno Ceccherini e Andrea Guidoni, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia

“Il lavoro del nostro assessore – proseguono – porta i suoi frutti. Un lavoro iniziato all’assessore Simona Petrucci nel giugno 2016,appena insediatasi nella giunta Vivarelli Colonna, che ha preso in mano un settore, quello del ciclo dei rifiuti urbani, che nella giunta precedente a guida Bonifazi, di fatto era abbandonato a se stesso e senza una guida organica. Simona Petrucci, ha prima riorganizzato l’assessorato all’Ambiente, poi con competenza e tanto studio, ha iniziato a lavorare con i propri uffici in modo organico e in sinergia con gli altri assessorati”.

“Il frutto del lavoro fatto sino ad oggi, – affermano i due consiglieri comunali di Fdi – è sotto gli occhi di tutti. Contenimento dei costi, scesi dai 20 milioni del 2016 ai 17 milioni per il 2019, con un risparmio di oltre 3 milioni di euro per le casse comunali. Risparmi importanti, che si riflettono nelle tasche in termini positivi nelle tasche delle famiglie e imprese grossetane, che rispetto al 2016 pagheranno mediamente in meno, circa il 14 per cento della tariffa Tari nel 2019”.

“La programmazione di questo importante aspetto che riguarda l’ambiente e la raccolta dei rifiuti portato avanti da Simona Petrucci e dalla giunta a guida Vivarelli Colonna, unito alla sinergia tra i vari assessorati comunali competenti, – concludono Ceccherini e Guidoni – sono le armi vincenti di questa amministrazione comunale. Un amministrazione che guarda al futuro per il bene dei cittadini e delle imprese del territorio”.