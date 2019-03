Processionaria: parte il progetto pilota per debellare gli insetti

MANCIANO – L’ufficio Ambiente del Comune di Manciano ha messo a punto un piano innovativo e unico nel suo genere per debellare le processionarie, insetti molto pericolosi per la salute dell’uomo, degli animali (soprattutto domestici) e altamente distruttivi per le pinete a causa del loro potenziale urticante. A dicembre 2018, il Comune di Manciano ha commissionato uno “studio di fattibilità” per valutare la diffusione della processionaria nei luoghi pubblici e ad uso pubblico, come scuole e parchi, del centro abitato di Manciano. A seguito di questo studio, sempre nel mese di dicembre, il Comune ha provveduto a far rimuovere i nidi più vicini al suolo e nei primi giorni del mese di marzo ad apporre alcune trappole sui tronchi degli alberi attaccati dalla processionaria, al fine di catturarla prima che essa potesse scendere a terra.

Queste prime azioni fanno parte di un progetto pilota che, con il tempo, sarà esteso a tutti i centri abitati del mancianese, interessati da questa problematica. “E’ importante – spiega l’assessore all’Ambiente del Comune di Manciano, Daniela Vignali – che i cittadini siano messi a conoscenza dei pericoli che può causare un insetto del genere che purtroppo è ampiamente diffuso nel nostro territorio. Ma è ancora più importante il lavoro di bonifica svolto dal nostro Comune, estremamente innovativo ed efficacie volto ad eliminare le processionarie senza utilizzare armi da fuoco, profondamente sconsigliato dalle autorità competenti e senza utilizzare sostanze nocive per l’ambiente. Queste trappole, segnalate sui tronchi delle piante infestate, sono la risposta immediata e valida per eliminare dalla radice un problema, a tutela della salute pubblica e nel pieno rispetto dell’ambiente. Mai nessuno – conclude Vignali – prima di questa amministrazione era riuscito a realizzare un progetto di questo tipo che diventerà modello per altre realtà”.

“La tutela della salute pubblica, soprattutto di quella dei bambini e degli animali – afferma il sindaco di Manciano, Mirco Morini – è un aspetto fondamentale sul quale un’amministrazione deve investire. Il progetto portato avanti dall’ufficio Ambiente del Comune di Manciano ha un duplice obiettivo, quello di mettere in sicurezza l’ambiente in cui vive la comunità e quello di diventare un modello per altri Comuni”.