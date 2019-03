Pareggio esterno degli Juniores del Grifone, i Giovanissimi battuti dal SaRi nel big match

GROSSETO – Pareggio esterno degli Juniores regionali del Grosseto, fermati sull’1-1 dalla peggio classificata Sestese. maremmani in vantaggio con William Consonni e successivamente raggiunti dall’acuto di Venturi. Solo un punto quindi per i biancorossi, che si allontanano dalla vetta scivolando adesso a -5 dal Fucecchio e a -3 dalla Cuoiopelli, entrambe vincenti. A cinque giornate dalla fine, in ogni caso il Grifone resta sempre in corsa, avendo a disposizione gli scontri diretti proprio contro prima e seconda. In tal senso, decisiva la prossima partita del Grosseto che riceverà la visita della Cuoiopelli.

SESTESE-GROSSETO 1-1

SESTESE: Pellegrini, Belli, Diotallevi, De Nisco, Paoletti, Riggio, Sturiale, Scartabelli, Valerio, Venturi, Passeri. A disposizione: Messina, Nencini, Stefani, Cavallo, Cencioni, Carlini, Fioravanti, Fiorenza, Colzi. All. Melani.

GROSSETO: Mileo, Chelini, Baldi, Lorini, Ferraro, W.Consonni, Harea, Anselmi, Biancalani, Rosi, El Guerouani. A disposizione: Cacciabaudo, Tortora, Castellazzi, Pecciarini, Tropi, Rrumbullaku, Bojinov, Villani. All. L. Consonni.

ARBITRO: Lila Enrik di Lucca.

MARCATORI: W. Consonni, Venturi.

Pokerissimo del Saurorispescia sui Giovanissimi provinciali del Grosseto, per un 5-2 che scandisce il big match della ventiduesima giornata. Avvio favorevole dei padroni di casa che sbloccano il punteggio con Falconi e raddoppiano subito con Rossi. Nel primo tempo ancora Falconi e Salvadori arrotondano il punteggio. Sotto di quattro reti, il Grosseto prova a rialzare la testa e ci riesce accorciando le distanze, prima su autorete, poi con Nigido. E’ però Salvadori a mettere dentro il pallone del definitivo 5-2. Adesso il gap fra le due formazioni è di sei punti.

SAURORISPESCIA-GROSSETO 5-2

SAURORISPESCIA: Bontà, Cristinzio, Testa, Rossi, Moroni, Veronesi, Cargiolli, Falconi, Conti, Bruni, Salvadori. A disposizione: Leandri, Fedeli, Lippi, Tavarnesi, Nastro, F.Bonucci.

GROSSETO: Canova, Fabbo, Melfi, Presicci, Troiano, T.Bonucci, Papini, Di Chiara, Trombini, Stefi, Schiattarella. A disposizione: Scavuzzo, Passalacqua, Badia, Nigido, Galloni, Speroni, Mantiglioni, Cavallo, Russo.

MARCATORI: 8’ e 24′ Falconi, 10’ Rossi, 31’ Salvadori, 33’ (aut.) Lippi, 45’ Nigido, 48′ Salvadori.

Sorridono invece i Giovanissimi B che battono per 5-3 il Piombino nella seconda fase interprovinciale del campionato. Biancorossi avanti subito con Tenci e pronti per il raddoppio con Veglianti in mischia. Gara in discesa con il 3-0 di Turbanti su invito di Pisotta. L’Atletico accorcia direttamente su punizione calciata da El Bohuali, ma i maremmani si rifanno avanti con Tenci. I nerazzurri non si danno per vinti e rientrano in partita con un’altra punizione al limite di Pignataro e a seguire con il sigillo di Ricci. Tocca a Corti con un tiro all’interno dell’area di rigore chiudere il conto con la rete del definitivo 5-3.

GROSSETO-ATLETICO PIOMBINO 5-3

GROSSETO: Bianchi, Arrigucci, Turbanti, Affabile, Bertoni, D’Ovidio, Pisotta, Gamberi, Tenci, Veglianti, Bardi. A disposizione: Barbetti, Corti, Colli, Benetello, Cerboni, Mangia.

ATLETICO PIOMBINO: Gasperini, Loffredi, Baldassarri, Rincon, Taddei, El Bohuali, Maranca, Baragatti, Ricci, Lunghi, Sanna. A disposizione: Fedi, Tono, Senesi, Rossi, Miano, Pignataro.

MARCATORI: Tenci (2), Veglianti, Turbanti, El Bohuali, Pignataro, Ricci, Corti.