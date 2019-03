Le Under 12 della Pallavolo Grosseto passeggiano contro l’Orbetello: 4-0 e mai in svantaggio

GROSSETO – Bella vittoria per l’Under 12 Shine On della Pallavolo Grosseto, che si impone con un 4-0 contro le pari età della Pallavolo Orbetello. La partita è stata sempre dominata dalle piccole biancorosse che hanno ritrovato la grinta e la concentrazione giuste per portare a casa un risultato netto, grazie agli insegnamenti dei mister Natalini e Cantini.



Sempre in vantaggio dal primo all’ultimo set, senza andare mai in sotto nel punteggio nonostante un avvio un po’ timoroso, le grossetane sono riuscite a dominare l’incontro, facendo giocare l’intera rosa a disposizione. Pochi errori in ricezione e pochissimi in battuta confermano che il lavoro svolto sin ora sta cominciando a dare i suoi frutti.

“Siamo pronti a disputare il Derby contro le pari età del Grosseto Volley che si giocherà la settimana prossima, carichi più che mai” hanno detto i tecnici a fine partita.



Le convocate: Aurora Bracci, Gaia Buonocore, Gaia Aurora D’Avanzo, Anna Denei, Maddalena Esposito, Elisabetta Mazzi, Serena Perna, Laura Pinzuti, Erica Picchianti, Chiara Rastrelli, Sara Riitano, Alice Romanini, Alyssa Schiattarella, Gaia Tizzi e Diletta Domenichelli assente per malattia. All. Maurizio Natalini, Secondo all. Stefano Cantini. Dirig. accomp. Sonia Biasiolo.