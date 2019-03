Lavoro, un posto in Comune a tempo indeterminato: c’è il concorso. Ecco come partecipare

MONTE ARGENTARIO – «Il Comune di Monte Argentario ha pubblicato un bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo informatico categoria D a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato, presso Area Amministrativa – Servizio Innovazione Tecnologica/ Informatica» a farlo sapere una nota del Comune.

«La figura che il Comune ricerca – spiega la nota – verrà assegnata a mansioni proprie della qualifica professionale oggetto del bando e sarà chiamata a svolgere, tra le altre, le seguenti attività: analisi delle attività sistemistiche per la gestione di un data center; gestione della sicurezza dei trattamenti di dati, sotto diversi aspetti: normativa sulla privacy, sicurezza informatica, continuità operativa, backup/restore, disaster recovery; integrazione, gestione e manutenzione dei principali applicativi software istituzionali; individuazione, risoluzione delle problematiche hardware, software e di rete delle postazioni di lavoro sistemi di posta elettronica, PEC e firma digitale e problematiche connesse; programmazione e manutenzione di reti Lan e servizi client server e virtual server».

«Tra i requisiti richiesti dal bando – conclude la nota – vi è il possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) in Informatica o in Scienze dell’Informazione o in Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria delle Telecomunicazioni oppure Laurea Specialistica (LS) equiparabile».

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il 4 aprile 2019.