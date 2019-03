La giovane Emma Fabbrucci vince il Torneo Rapid Under 16 e si qualifica alla finale nazionale

GROSSETO – La giovanissima Emma Fabbrucci del team grossetano Mattoallaprossima Scacchi torna a gareggiare dopo il prestigioso terzo posto agli ultimi Campionati Italiani Giovanili tenutisi a Scalea e lo fa nel migliore dei modi aggiudicandosi il Torneo Rapid Under 16 di Castelnuovo, tenutosi domenica 10 marzo a Prato e valevole per il Gran Premio di Toscana U16 nonché per la qualificazione alla finale nazionale del CIG U16.



L’allieva del Maestro Fide e Tutor Maurizio Caposciutti, con un punteggio finale di cinque punti su sei, rimasta imbattuta per tutto il torneo con quattro vittorie e due patte, ha la meglio anche su avversari più grandi. In un avvincente sesto ed ultimo turno, Emma, in quel momento al secondo posto della classifica provvisoria, ha saputo dominare il match contro un’avversaria più grande, raggiungendo così il gradino più alto del podio.



Buona anche la prestazione del fratello Gabriele Fabbrucci che nel I Torneo Open Rapid Castelnuovo (tenutosi nella medesima sede di Prato ed in concomitanza con il torneo giovanile U 16) riesce a ben figurare nonostante la nutrita partecipazione di giocatori di alto livello con i quali si è dovuto confrontare.

Con questo successo l’associazione grossetana Mattoallaprossima Scacchi Grosseto mette in bacheca un ulteriore trofeo e si conferma sodalizio sportivo di eccellenza del nostro territorio.