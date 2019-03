Il Comune affitta fondo commerciale: pubblicato il bando. Ecco i dettagli

MONTE ARGENTARIO – «Nell’ambito del programma di valorizzazione del patrimonio immobiliare l’amministrazione comunale ha dato avvio al bando per la concessione in locazione di un fondo commerciale di proprietà comunale di cui risulta scaduto il contratto» a farlo sapere il Comune.

«L’avviso di gara con i relativi allegati – illustra l’Ente in una nota – è stato pubblicato oggi sul sito istituzionale http://www.comunemonteargentario.gov.it/servizi-online/bandi-gare/bandi-e-gare.html e riguarda un immobile che si trova a Porto S. Stefano, nel piazzale Candi n.16 e 17 della superficie catastale di mq 80, consistenza mq 67 avente destinazione d’uso commerciale e destinato all’esercizio di attività commerciale».

«Il canone mensile a base di gara è fissato in € 1.653,97 oltre Iva se dovuta – prosegue la nota – partire dal secondo anno di locazione, il canone mensile offerto dall’aggiudicatario sarà, in ogni caso, soggetto ad adeguamento secondo l’indice Istat del costo della vita nella misura massima consentita dalla legge. L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il canone mensile di importo maggiore, in aumento rispetto al canone mensile posto a base di gara. Qualora due o più concorrenti abbiano presentato la stessa offerta economica, si procederà, fra di essi ed ai fini dell’individuazione dell’aggiudicatario, mediante sorteggio pubblico».

L’offerta, completa di tutta la documentazione richiesta e contenente tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni previste, dovrà pervenire al Comune di Monte Argentario entro e non oltre le 12 del 12 aprile.