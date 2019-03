I Veterani Sportivi chiudono in testa, La Stecca terza al fotofinish. Il programma dei playoff

GROSSETO – La quattordicesima giornata del campionato di calcio a 7 over 35 Csen ha visto i Veterani Sportivi concludere in vetta il torneo. Adesso infatti inizieranno i playoff, che coinvolgeranno tutte e otto le formazioni. La prima contro l’ottava, la seconda contro la settima, la terza contro la sesta e la quarta contro la quinta. I Veterani hanno confermato la prima posizione nell’ultimo turno battendo la Panetteria Maremma per 7-0 grazie ad uno scatenato Roberto Spampani autore di 4 gol. Adesso i Veterani affronteranno il Panificio Arzilli nei playoff (che si giocheranno con gare di andata e ritorno), con quest’ultima formazione reduce dalla goleada per 8-0 incassata per mano del Finanzia e Friends che non ha fatto sconti: Rossi, Diana, Dalle Nogare e Ottobrino hanno impallinato i panettieri.

Vittoria preziosa per La Stecca che, battendo 6-2 il Bar Porta Vecchia ha superato il Napoli Maremma in classifica piazzandosi terza. Decisive le doppiette di Sacchini, Battistini e Cantalino. Il Ristorante Il Veliero fatica più del dovuto per avere la meglio del Napoli Maremma, ora quarto, grazie alla serata di grazia di Wongher e Di Tonno. La classifica: Veterani Sportivi 29, Ristorante Il Veliero 28, La Stecca 23, Napoli Maremma 22, Finanzia e Friends 21, Bar Porta Vecchia 16, Panetteria Maremma 16, Panificio Arzilli 4. La classifica marcatori: 18 Spampani (Veterani Sportivi), 17 Savelli (Veterani Sportivi), Battistini (La Stecca), 15 Wongher (Rist. Il Veliero), 14 D’Andrea (Napoli Maremma).

I playoff si giocheranno con gare di andata e ritorno.

Playoff: Veterani-Panificio Arzilli, Ristorante Il Veliero-Panetteria Maremma, La Stecca-Bar Porta Vecchia, Napoli Maremma-Finanzia e Friends.

7-0

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Spampani, Nucci, Savelli, Magaddino, Nardi, Patterlini, Penco, Valente.

PANETTERIA MAREMMA: Allegro, Ferrara, Seggiani, Giochi, Moscatelli, Cinelli, Cipriani, Bartoli.

Marcatori: 4 Spampani, Savelli, 2 Penco;

2-6

BAR PORTA VECCHIA: Tullo, Argiolas, Zerbini R., Ferro, Becchi, Zerbini S., Silvestre, Salvafondi.

LA STECCA: Ottaviani, Fantozzi, Battistini, Biagetti, Sacchini, Cantalino, Balducci, Borscia.

Marcatori: 2 Zerbini R.; 2 Sacchini, 2 Cantalino, 2 Battistini.

5-4

RISTORANTE IL VELIERO: Podestà G., Monaci, Di Tonno, Fortunati, Bonucci, Wongher, Cecconi, Bruni.

NAPOLI MAREMMA: Mauro, Falcone, Martorelli, Leonetti, Cantagallo, Basilicata, Manzo, Casolaro.

Marcatori: 2 Di Tonno, 2 Wongher, Cecconi; 2 Cantagallo, 2 Leonetti.

0-8

PANIFICIO ARZILLI: Guadalti, Pastorelli, Lozzi, Lto, Narducci, Parricchi, Condomiti, Di Lorenzo.

FINANZIA E FRIENDS: Gara, Pescuma, Fei, Somma, Riccardi, Svetoni, Rossi, Zanobi, Diana, Di Marimo, Ottobrino, Dalle Nogare.

Marcatori: 3 Rossi, 2 Diana, 2 Ottobrino, Dalle Nogare.