Dalla “Barca” al mare la prossima escursione della lega trekking Uisp

ALBINIA – Domenica 17 marzo la lega trekking Uisp di Grosseto ha in programma un’escursione lungo il fiume Albegna. Partendo dalla località della “Barca” si raggiungerà il mare, la località delle Saline e, per un tratto, la spiaggia della Giannella. Il percorso di circa 13 chilometri si presenta facile perché tutto pianeggiante e all’interno dell’argine basso del fiume.

A Grosseto appuntamento entro le ore 8,45 in via Ravel. Per informazioni 3336453265.