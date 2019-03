Concorso letterario dedicato all'”Argentario”: il premio nazionale arriva alla quarta edizione

MONTE ARGENTARIO – E’ giunto quest’anno alla sua IV^ edizione il Concorso Letterario Nazionale ‘Argentario’ 2019 organizzato dall’Associazione Culturale Metamorphosis. E’ suddiviso in quattro sezioni dedicate alle opere di Narrativa (romanzi e racconti) e Poesia edite e inedite – a tema libero, in lingua italiana, senza limite di lunghezza e di battute – cui si aggiunge il Premio Caravaggio, un riconoscimento speciale che la Giuria si riserva di attribuire a un solo autore ovvero a una sola opera distintasi tra le quattro sezioni.

Già fissata la data della cerimonia di premiazione che si terrà presso la Sala Conferenze del ‘A Point Resort & Spa’ in Porto Ercole sabato 25 maggio alle 16.

«Il Concorso – spiegano gli organizzatori – è pubblicizzato sul social network Facebook al link: https://www.facebook.com/concorsoletterarioargentario2019/ e sui principali siti web, è patrocinato dal Comune di Monte Argentario, e viene indetto allo scopo di valorizzare e incentivare la cultura e la storia della Toscana in generale e di Monte Argentario in particolare. L’evento, riproposto annualmente e in crescita costante, è diventato un appuntamento culturale di riferimento nel panorama della cultura italiana con iscrizioni a livello nazionale e internazionale».

Il presidente dell’Associazione e ideatrice del Concorso è Laura Pieroni, profondamente legata al territorio toscano. Laureata in architettura, è storica e scrittrice, autrice della pubblicazione di Storia dell’Urbanistica, Talamone- Atlante storico delle città italiane- Bonsignori Editore e del romanzo storico Il quarto Caravaggio vincitore di diversi premi letterari e per il quale il Comune di Monte Argentario ha già concesso il Patrocinio. Collabora con la rivista culturale ‘L’Argentariana’ ed è anche Presidente e Organizzatrice del Premio Letterario Residenze Gregoriane (Rm), gemellato con il Concorso suddetto.

Info : http://acmetamorphosis.wixsite.com/acm15–https://www.facebook.com/acmetamorphosis