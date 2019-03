GROSSETO – Notte da incubo maltempo in Maremma. Il forte vento misto a pioggia e in alcuni casi a grandine che ha soffiato dal tardo pomeriggio di ieri e per tutta la notte, ha provocato una serie di danni in tutta la provincia.

Da segnalare decine di interventi dei vigili del fuoco per tegole e tetti divelti. Tra gli interventi più complicati uno sulla Panoramica di Monte Argentario con alcune tegole che sono cadute su un’auto. A Sticciano Scalo, nel Comune di Roccastrada, una pianta è caduta su un’auto in via Grossetana, mentre a Grosseto diversi ci sono diversi rami pericolanti in viale della Repubblica.

di 3 Galleria fotografica Albero caduto 12 marzo 2019





A Massa Marittima, nella zona del Cicalino una pianta è caduta sulla strada, stessa cosa a Casa Trappola, Comune di Grosseto, dove una pianta è pericolante.

Disagi alla viabilità anche sulla strada vicinale di San Martino a Grosseto dove è caduo un palo della linea telefonica, e in centro città a Grosseto dove alcuni rami sono caduti in piazza Donatello.

La situazione con il passare delle ore è andata normalizzandosi e in questo momento non ci sono interventi legati al maltempo.