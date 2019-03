Al Senzuno il big match contro la Torbiera, pareggi indolori per il Massa Valpiana

GROSSETO – E’ ancora il Senzuno la squadra da battere nel campionato Elite Uisp. I campioni in carica lo dimostrano nel big match in casa della Torbiera, giunto dopo un periodo di appannamento della capolista. Basta un gol, ai follonichesi, per riprendere la marcia e rilanciare la volata al primo posto nella griglia playoff, che consente di affrontare gli spareggi per il titolo sempre con il favore del rettangolo amico. Un vantaggio non da poco al quale difficilmente può continuare ad aspirare la Marsiliana, che in formazione rimaneggiata cade a Gavorrano. La vittoria di Prata, e le due gare ancora da recuperare, dicono che il Torniella può crescere ancora, mentre il Venturina, sempre di misura, impone uno stop alla Polverosa fresca di impresa con il Senzuno.

Pareggia due volte consecutive la capolista Massa Valpiana in Eccellenza: prima nel recupero di Chiusdino, poi a Campagnatico, in entrambi i casi per 1-1. Potevano, questi risultati, in qualche modo riaprire la lotta per il titolo, ma a far dormire sonni tranquilli alla battistrada arrivano i risultati delle avversarie: il Boccheggiano crolla 7-1 sotto i colpi di uno spietato Seggiano (nella foto), mentre il Paganico cade in casa con il Montemerano. Massa Valpiana, quindi, con un rassicurante +8. Alberese all’inglese con il Ribolla, mentre l’Atletico Grosseto sorprende il Chiusdino. Il Granducato del Sasso strappa un altro risultato positivo, stavolta sul campo del Sant’Angelo.

Elite

Diciassettesima giornata

Gavorrano-New Team 2-0

Prata-Torniella 0-1

Torbiera-Senzuno 0-1

Polverosa-Venturina 0-1

Riposa: Disperata

Classifica

Damoka Senzuno 29 *

Torbiera 24 **

New Team Marsiliana 23

Pizzeria Ballerini Gavorrano 23

Algida Benini Venturina 20

Torniella 20 **

Polverosa 19 *

Disperata 17 *

Prata 11 *

Eccellenza

Diciottesima giornata

Alberese-Ribolla 2-0

Montemerano-Paganico 0-2

Campagnatico-Massa 1-1

Seggiano-Boccheggiano 7-1

Sant’Angelo-Granducato 2-2

Atletico Grosseto-Chiusdino 1-0

Riposa: Magliano

Recupero

Chiusdino-Massa 1-1

Classifica

Massa Valpiana 40

Boccheggiano 32

Montemerano 28 *

Paganico 27

Chiusdino 25 *

Seggiano 23

Alberese 22 **

Magliano 21 *

Sant’Angelo 19 *

Ribolla 18

Campagnatico 17

Atletico Grosseto 17

Granducato del Sasso 5 *

*Una partita in meno