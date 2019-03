GROSSETO – «Dal quattro all’ otto di marzo è stato organizzato al comando provinciale di Grosseto il corso “estensione anfibio”, autorizzato dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Toscana, al quale hanno partecipato otto unità del personale operativo di Grosseto e quattro di Livorno» a farlo sapere una nota del comando provinciale di Grosseto.

«Dopo la presentazione del corso – illustra la nota – il personale presente è stato istruito sulla struttura dell’anfibio, le caratteristiche tecniche e specificità, il sistema propulsivo Ultrajet, i materiali di caricamento, presa visione e pratica del mezzo. Operazioni di manutenzione ordinaria in officina, guida in strada e preparazione del mezzo. Entrata in acqua, piccola navigazione, uscita dall’acqua, preparazione alla guida in strada dopo la navigazione. Navigazione, ormeggi, recuperi e possibili avarie. Le lezioni teoriche, si sono svolte presso la sede centrale di Grosseto e hanno permesso di prendere visione delle caratteristiche tecniche e delle operazioni di manutenzione in officina dei due mezzi anfibi utilizzati, modello 6640G Iveco, in dotazione ai comandi di Grosseto e Livorno».

di 4 Galleria fotografica Mezzi anfibi vigili del fuoco (corso abilitazione19)







«Le lezioni di guida su strada e le manovre in navigazione – conclude il comando – sono state effettuate presso laghi renai all’interno dell’ impianto di estrazione Rena Unical Spa situato nel Comune di Scansano. L’attività formativa è stata seguita dagli istruttori di patenti nautiche Ia Davide Regonati del comando di Cremona, con funzione di docente/coordinatore degli istruttori, Cre Nicola Moretti del comando di Pistoia e dal Vc Filippo Romano del comando di Firenze. Direttore del corso il Sostituto Direttore Antincendi Capo Esperto Roberto Trapassi. Le dodici unità del personale operativo che hanno sostenuto l’esame finale sono risultate tutte idonee, all’ abilitazione guida e uso dei mezzi anfibi in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».