Frane in paese, al via lo studio per prevenirle: «In arrivo 99mila euro dalla Regione»

MASSA MARITTIMA – «Movimento franoso di Borgo: nuovo finanziamento in arrivo dalla Regione Toscana, 99mila euro per studiare i dissesti tra Via del Mattatoio e Via Boito» ad annunciarlo una nota del Comune.

«Tra pochi giorni – spiega l’Ente – terminerà l’intervento integrativo di consolidamento eseguito su un tratto di Via del Mattatoio e sono già in arrivo dalla Regione nuove risorse per approfondire ed affrontare il movimento franoso che interessa una parte di Borgo. Dopo il tratto iniziale di via del Mattatoio con i lavori terminati nel 2015, dopo gli interventi di Via Mascagni completati nel settembre 2018 e in attesa appunto che l’ulteriore tratto di via Mascagni, finanziato grazie alle economie su risorse assegnate precedentemente sia concluso, l’Amministrazione comunale di Massa Marittima ha raggiunto un ulteriore importante risultato verso il contrasto della dinamica gravitativa che si esplica nell’ampio teatro di frana che si estende da Via del Mattatoio e Via Boito».

«La Città del Balestro – dice ancora la nota – dopo aver beneficiato su questo tema in questi ultimi 3 anni di ben 730mila euro, anche quest’anno è stata infatti inserita dalla Regione nel documento operativo della difesa del Suolo 2019 ed ha ottenuto un finanziamento di 99mila euro finalizzati ad uno studio dei dissesti gravitativi del versante compreso tra Via Boito e Via Verdi per le annualità 2019-2020-2021. Entro il mese di maggio l’amministrazione comunale procederà con gli affidamenti che interesseranno i professionisti del settore: geologi, geometri, ingegneri. L’obiettivo della giunta comunale, guidata dal sindaco Marcello Giuntini, è quello, una volta terminata la fase di studio, partire con il progetto esecutivo e conseguenti lavori».

«L’attenzione della nostra amministrazione verso questa annosa problematica – sottolinea l’Assessore ai Lavori pubblici Maurizio Giovannetti è evidente. In pochi anni abbiamo realizzato importanti interventi di consolidamento grazie ai finanziamenti regionali ottenuti con il nostro impegno e soprattutto con quello dei nostri uffici. Con questo nuovo finanziamento, che copre come in passato il 100% dei costi, – conclude l’assessore Giovannetti – continuiamo il nostro impegno nel contrasto al fenomeno franoso che interessa una vasta parte della città».