Viaggio al centro della terra con il Mubia: in Maremma nasce il museo dedicato alla geotermia

MONTEROTONDO MARITTIMO – “In Maremma nasce Mubia, il futuristico geomuseo delle Biancane a Monterotondo Marittimo” a farlo sapere una nota del Comune.

“Sarà inaugurato il prossimo 30 marzo – spiega l’Ente in una nota – e l’attesa è tantissima. Non poteva che essere così. Mubia, il futuristico geomuseo delle Biancane è pronto a fare il pieno di turisti. Siamo a Monterotondo Marittimo, nell’estremo nord della provincia di Grosseto, immerso nei fumi del Parco delle Biancane, un luogo già di per sé di straordinaria bellezza, caratterizzato dalle manifestazioni geotermiche che donano a piante, rocce e terreni una componente cromatica particolarissima e disegnano un paesaggio quasi lunare. Il Parco, che registra ogni anno un costante aumento dei visitatori, segna il tratto distintivo di questa zona di confine con le province di Pisa e Livorno. Se le Biancane mostrano cosa sia la geotermia in superficie, il compito del MUBIA è piuttosto quello di svelare le cause sotterranee che determinano la geodiversità di questo luogo così speciale e unico. È un progetto caratterizzato da rigore scientifico e di grande valenza culturale, destinato a essere il volano del futuro sviluppo turistico del territorio”.

“Varcando le porte del Mubia – prosegue la nota – si apprenderà come si sono formati i minerali e le rocce e come mai la terra, qui, è così calda e bianca. L’effetto wow del Mubia è garantito dalla geo-nave: un gigante globo scuro di oltre 10 metri di diametro, addossato alle pareti di fondo dell’ex Centrale dei Lagoni Boraciferi. Una sfera primordiale, in cui è possibile entrare in gruppi di 25 persone alla volta. Attraverso proiezioni su grandi schermi, la geonave accompagna il visitatore in un viaggio multimediale, immersivo ed emotivamente coinvolgente. Dalla nuvola all’energia elettrica, alla formazione del plutone magmatico e del serbatoio geotermico, peculiarità delle Biancane, fino alle azioni chimiche e termiche del vapore”.

“Con la sua scenografia colossale – dice ancora la nota il Mubia esprime tutta la bellezza e la forza delle viscere della terra. Altri contenuti sono disposti lungo le pareti del Geomuseo con schermi, pannelli, grafici e postazioni di approfondimento, tra cui una stanza chiamata laboratorio del prof Lidenbrock, il famoso personaggio del romanzo letterario Viaggio al centro della terra. Qui è possibile curiosare tra le carte, studiare i fenomeni attraverso microscopi, diorami, modelli e giochi didattici, approfondire le importanti scoperte di fine secolo, che hanno contribuito alla formazione della scienza moderna. Insomma un laboratorio vecchio stile, ma dotato di piccoli congegni contemporanei in grado di far divertire e allo stesso tempo educare un pubblico di tutte le età».

Il Mubia è stato commissionato dal Comune di Monterotondo Marittimo; il progetto di allestimento è curato dall’architetto Marco Del Francia, che si è ispirato alla metafora letteraria come forma di narrazione museografica, mentre il progetto scientifico da Alessandra Casini, direttore del Parco delle Colline Metallifere e da Armando Costantini e Giancarlo Pagani dell’Università di Siena. Gli allestimenti sono realizzati da Studio 490, Space e Quadricomia.

“La progettazione della grande struttura geodetica – aggiunge la nota – dopo varie modifiche e interpretazioni, ha portato all’attuale aspetto esteriore che trae ispirazione dalla “Morte Nera”, la gigantesca stazione spaziale del film “Guerre stellari”, enorme sfera, il cui rivestimento esterno è caratterizzato da possenti placche scure. Divertente, interattivo, emozionante, il MUBIA è un museo moderno, progettato per incuriosire e per rendere più comprensibile il sottosuolo.

“La nascita del GeoMuseo – commenta Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo – rappresenta un punto di svolta straordinario ai fini della divulgazione dei fenomeni geologici che avvengono all’interno del Parco delle Biancane. Il GeoMuseo ha una specifica valenza didattica, ma rappresenta al tempo stesso un’importantissima attrazione turistica, per il modo originale e avveniristico in cui è stato concepito. Per questo risultato è doveroso ringraziare l’assessore al turismo Orano Pippucci, che ha seguito personalmente la costruzione del progetto ed è stato pioniere nel riconoscere le potenzialità del sito delle Biancane. Un ringraziamento è doveroso al consigliere comunale Emi Macrini, per aver fatto ottenere al GeoMuseo un finanziamento europeo”.

Il Mubia è anche porta del Parco delle Colline Metallifere che fa parte della Unesco Global Geoparks Network con il nome di Tuscan Mining Geopark.

“Mubia è un atto di amore e di riconoscenza – aggiunge Alessandra Casini, direttore del Parco Colline Metallifere – verso questa terra che è stata protagonista della nascita della geotermia, un vero e proprio primato mondiale: dalla scoperta dell’acido borico alla produzione di energia elettrica. È il risultato di un lungo progetto di valorizzazione del patrimonio territoriale, che darà un valido motivo in più per visitare questo bellissimo luogo”.