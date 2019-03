Venerdì l’estrazione dei gironi della 45esima Coppa Passalacqua, presenti Vivarelli Colonna e Rossi

GROSSETO – Venerdì 15 marzo alle ore 18 presso la sede del Milan Club, saranno sorteggiati i quattro gironi della 45esima coppa Bruno Passalacqua. L’ingresso è in via della Pace a fianco alla chiesa del Sacro Cuore. Sedici le società iscritte, che saranno divise in quattro raggruppamenti, accedono agli ottavi le prime due classificate di ogni girone. La manifestazione, riservata alla categoria Juniores, si gioca in notturna con inizio alle 21,15 sul sintetico di via Australia. Gara di apertura il 24 aprile, finalissima il 21 giugno. La fase eliminatoria – 24 gare – finirà il 5 giugno. Ottavi il 10-11-12-13 giugno, semifinali 17-18 giugno.

Teste di serie: Grosseto, Gavorrano, Nuova Grosseto, Invicta Grosseto.

Società: Alberese, Albinia, Atletico Grosseto, Atletico Piombino, Aurora Pitigliano, Braccagni, Fonteblanda, Massavalpiana, Orbetello, Ribolla, San Vincenzo, Scarlino.

A fare da anteprima alle 17,30 è in programma il sorteggio dei 4 gironi della settima mini Passalacqua, riservata ai Giovanissimi, dove si affronteranno 16 società. Si gioca in due tempi di 35′ ciascuno con due partite ogni sera (inizio alle 19.50 e 21.30). Le regole ricalcano quelle del Passalacqua Juniores. Questo il programma. 1a giornata 25-29 maggio, 2-3 giugno; 2a giornata 6-7-8-9 giugno; 3a giornata 15-16-19-20 giugno. Quarti 22-23 giugno; semifinali 26 giugno; finali 29 giugno. Queste le partecipanti. Teste di serie: Grosseto, Salivoli, Saurorispescia, Robur Siena.

Società: Albinia, Argentario, Atletico Grosseto, Aurora Pitigliano, Costa Etrusca, Gavorrano, Invicta Grosseto, Nuova Grosseto, Orbetello, Paganico, Roselle, Virtus Maremma.

Saranno presenti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport Fabrizio Rossi.