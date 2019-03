Successo contro il Livorno Gialla per le Under 13 della Pallavolo Grosseto

LIVORNO – Bel successo esterno delle Under 13 della Pallavolo Grosseto che battono 25-23 il Volley Livorno Gialla. Nel secondo turno del girone all’italiana il team di Mister Roberta Colella parte contratto, ritrovandosi sotto di 5/6 punti irrecuperabili e il primo set vola via sul 25 a 22. Altra musica nel secondo set con una partenza al fulmicotone, la grinta e la voglia di rivalsa hanno la meglio e questo permette di portare avanti un buon margine di punti fino a vincere per 17 a 25. Bel gioco di squadra delle maremmane con ottime ricezioni e schiacciate incisive.

Il terzo set è la fotocopia del secondo con un discreto vantaggio del Grosseto ma un momento di sbandamento per un presunto errore arbitrale fa rientrare in gara le labroniche fino al 20 pari, poi una roulette russa fino alla vittoria ospite che è arrivata con una doppia da parte delle coetanee livornesi per 23 a 25. Il prossimo impegno sarà contro il temibile Pontedera. Le convocate: Elisa Toniazzi, Federica Sallei, Elisa, Emma Belli Rabagli, Benedetta Guerrini, Nicole Innocenzi, Giada Terrosi, Caterina Tei, Lara Pettorali, Sofia Gregori, Chiara Corsi, Margherita Verni e Asia Barbarossa. Dir. acc. Giulia Branca.