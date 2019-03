Performance di eccellenza per le atlete del Cus Albinia ai provinciali di formula

ALBINIA – Altro week-end intenso per il CUS Albinia, si sono svolti i campionati provinciali di formula che hanno visto primeggiare in F1B Nicola Devicenti che conquista l’oro, vince l’emozione per Giorgia Babbini che arriva sesta. Campionessa provinciale Giorgia Fiori in F4A e argento per Elettra Lizzulli. Campionessa anche Chiara Totino in F5A, argento per Diletta Corsale.

In F4C bronzo per Francesca Pandolfi mentre Vittoria Manciati arriva sesta in F2A. Alle atlete vanno i complimenti di tutto il direttivo.