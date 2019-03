Pareggio in casa del Livorno 9 per gli Allievi del Gavorrano, i Pulcini dominano Paganico

BAGNO DI GAVORRANO – Weekend amaro per le formazioni giovanili del Gavorrano e Real Follonica a cominciare dagli Allievi regionali, battuti 3-2 sul campo della capolista Sporting Cecina. I ragazzi allenati da Walter Trentini hanno giocato alla pari con i livornesi, portandosi anche sul 2-0 nella prima frazione, grazie alla doppietta di Rubegni (7′ e 20′), prima del 2-1 dei padroni di casa al 35′. Il secondo tempo si è aperto con un gol annullato al Gavorrano per un fuorigioco molto dubbio. Il Cecina ha poi pareggiato su un tiro deviato in rete da un giocatore grossetano e ha vinto su un’azione partita dal corner. In campo non si sono assolutamente visti i quaranta punti che dividono in classifica le due formazioni e il Gavorrano, grazie al lavoro di Trentini, ha confermato il percorso di crescita, con alcune splendide giocate.

Meritato 1-1 in trasferta per gli Allievi interprovinciali, al termine di una partita con il Livorno 9 giocata su buoni ritmi. I rossoblù hanno creato diverse palle gol sia nel primo che nel secondo tempo, alcune delle quali clamorose, che non sono state concretizzare. La difesa ha rischiato pochissimo e si è trovata in svantaggio nel primo tempo solo su calcio di rigore, recuperato nella ripresa con il gol di D’Argenzio.

LIVORNO 9: Botta, Biagi, Angeletti, Vannucci, Bolloni, Pecorai, Ottaviano, Santucci, Tramagli, Belba, Tonini. A disposizione: Matteucci, Biagini, Bilisari, Fulli, Magli.

GAVORRANO: Cacialli, Piscopo, Toninelli (49′ Di Lorenzo), Capitani, Bicocchi, Confortini, Mariotti, Spasenie (49′ Bloise), Ciccotti, Centrella, D’Argenzio.

Ko per 3-0 dei Giovanissimi regionali di Patrizio Marconi, al Nicoletti di Follonica, battuti dalla formazione senese del Mazzola Valdarbia al termine di un incontro che si è deciso nella ripresa. Nel primo tempo le due rivali si sono equivalse, ma nella ripresa, dopo il vantaggio ospite arrivato al 1′, il Gavorrano ha accusato il colpo e per il Mazzola è stato semplice allungare.

GAVORRANO: Ioele, Chelli, Temperini (Cecchetti), Giansoldati, Mancinelli, Arena (Quinzi), Vecchioni (Guidi), Antonini, Madonna. A disposizione: Stoppani.

MAZZOLA: Bucciarelli, Grassini, Nardini, Pedani, Tozzi, Costantino, Caro, Betti, Malavita, Corrado, Costanzi. A disposizione: Lippi, Profeti, Rivituso, De Luca, Marchetti, Oliviero, Dell’Orio, Gonnella.

MARCATORI: 1′ st Costanzi, 20′ st Malavita, 26′ st De Luca.

Amara sconfitta per 3-1 per i Giovanissimi provinciali contro l’Orbetello. I ragazzi di Alberigo Bisceglia si lamentano per una serie di episodi sfortunati. Al 22′ i rossoblù si sono visti annullare un gol apparso valido e nell’azione successiva i lagunari si sono portati in vantaggio su un calcio di rigore dubbio. Da quel momento la partita è diventata molto nervosa e con tanti cartellini, ovvero quattro gialli al Gavorrano e un rosso a Stopponi.

GAVORRANO: Boe, Andreoli, Fratila, Mignetti (25′ st Desiderato), Stopponi, D’Argenzio (12′ st Santi), Sacchelli, Demo, Mazzei, Felici, Tiralongo (20′ st Campinoti).

ORBETELLO: Carlini, Fiori, Sabatini I (10′ st Pazzagli), Loffredo, Ercoli, Pacchiarotti, Sabatini II, Sartori, Cret, Amoroso, Porcari. A disposizione: Galeazzi.

MARCATORI: 23′ (rig.) Porcari, 30′ st Amoroso, 37′ st Sartori, 39′ st Felici.

NOTE: espulso Stopponi.

Gli Esordienti 2006 hanno partecipato ad un raggruppamento a Monterotondo con Roselle, Massa Valpiana e Nuova Grosseto Barbanella, chiudendo con una vittoria e due sconfitte. Due successi e un pareggio invece per gli Esordienti 2007 a Valpiana in un concentramento con Nuova Grosseto Barbanella, Albinia e Paganico.

Nella categoria Pulcini 2008, scontro incrociato con il Paganico. Il Gavorrano ha dominato i doppi incontri con 4 vittorie e 2 pareggi nel computo delle 2 gare.

Tanto divertimento infine per i Primi calci 2011 del Gavorrano e del Real Follonica A che hanno disputato un concentramento: a Bagno di Gavorrano con La Boracifera e la Virtus Maremma. A Braccagni di scena il Real Follonica B che ha affrontato i locali, Massa Valpiana e Virtus Maremma B.

A Bagno di Gavorrano c’è stato anche il primo raggruppamento per i Piccoli Amici 2012 di Gavorrano e Real Follonica (A e B) che hanno affrontato anche la Virtus Maremma.