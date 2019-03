Liberare la Maremma dalla plastica: «Abbiamo aderito all’appello Plastic Free Challenge»

SCARLINO – “Il Comune di Scarlino ha aderito all’appello Plastic Free Challenge lanciato dal Ministero dell’Ambiente volto ad azzerare o quantomeno limitare al massimo l’uso ed il consumo della plastica attraverso alternative più pulite e rispettose dell’ambiente” a farlo sapere il primo cittadino, Marcello Stella.

“L’impegno dell’ente – spiega Stella – sarà quello di mettere in campo azioni integrate per ridurre l’inquinamento da plastica monouso con l’obiettivo dell’eliminazione della plastica usa e getta, promuovendo campagne d’informazione e individuando soluzioni condivise che possano condurre al divieto e/o alla limitazione di prodotti considerati possibili inquinanti e ad alto rischio di abbandono”.

“L’Amministrazione comunale – dice ancora il sindaco – ha deciso di aderire a questo appello per continuare a promuovere a vari livelli l’eco-efficienza e lo sviluppo di una cultura ambientale diffusa. In questi anni sono state numerose le azioni amministrative adottate in questa direzione come l’introduzione della raccolta differenziata porta a porta e la realizzazione di un isola ecologica nel territorio comunale, l’attivazione della collaborazione con Legambiente e l’adesione alla Carta di Partenariato del Santuario PELAGOS, in relazione alle quali sono state attivate azioni pedagogiche e di informazione presso il mondo scolastico ed i portatori di interesse in campo ambientale.”