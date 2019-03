FOLLONICA – Una carriera sportiva lunghissima durante la quale ha vinto ben undici titoli mondiali nella sua categoria; Paola Abballe, l’atleta di karate 27enne di Follonica è stata premiata questa mattina dal sindaco Andrea Benini per i suoi straordinari successi sportivi.

Paola, allieva del maestro Roberto Geri, gareggia con la società Bushidokai di Cecina dal 2009 e di recente ha partecipato al campionato mondiale Wtka Karate della città Carrara, salendo per la terza volta in seguito sul gradino più alto del podio. Dal 2008 a oggi sono 13 le competizioni internazionali affrontate, dalle quali è uscita vincente con il titolo di campionessa mondiale per ben undici volte.

«Per me – ha spiegato Paola – il karate non è solo uno sport ma un’arte che va al di là delle gare. Certo, quando vinco, sono tanto soddisfatta perché l’allenamento richiede molto tempo e sacrificio. Mi dispiace un po’ di non allenarmi nella mia città dal 2009, ma per raggiungere alcuni risultati devo sacrificare anche il mio tempo per fare lunghi viaggi fino a Cecina».

di 6 Galleria fotografica Paola Abbale









«Paola è un’atleta follonichese dalla sequenza di risultati straordinari –ha detto il primo cittadino alla consegna della targa di riconoscimento -, voglio congratularmi con lei sia come sindaco sia in nome di tutta la città per i suoi risultati raggiunti».